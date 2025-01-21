Аномальные ставки: вратаря середняка Серии A заподозрили в умышленной желтой карточке

Голкипер сборной Нигерии может столкнуться с серьезными проблемами.

Прокуратура Удине начала следствие относительно Мадуки Окойе. Вратаря Удинезе заподозрили в преднамеренном получении предупреждения в поединке чемпионата Италии, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Итальянская букмекерская контора Sisal обратилась к правоохранителям из-за аномального объема ставок на желтую карточку нигерийца в матче против римского Лацио в марте прошлого года. Тогда Окойе получил предупреждение за затяжку времени на 64-й минуте.

Сообщником кипера якобы являлся владелец местной пиццерии Диего Джордано. По версии следствия, Окойе за несколько дней до поединка встретился с бизнесменом и устно договорился о ставке. Если вину нигерийского вратаря докажут, то он получит дисквалификацию минимум на 4 года.

Кстати, столичная Рома нацелилась по приглашению Анчелотти летом этого года.

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