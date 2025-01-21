Бавария в очередной раз переманила воспитанника конкурента

Немецкий гранд не устает работать на перспективу.

Центральный полузащитник Том Бишоф покинет Хоффенхайм в межсезонье. 19-летний немец подписал контракт с мюнхенской Баварией, сообщает официальный сайт клуба.

Стороны договорились о 4-летнем контракте. "Ротен" получат хавбека бесплатно, поскольку Бишоф станет свободным агентом после сезона 2024/25. Новичок мюнхенцев дебютировал на уровне Бундеслиги в 16 лет.

На этот момент Бишоф провел за Хоффенхайм 53 матча во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и оформил 5 ассистов. Он также защищал цвета сборной Германии разных возрастных категорий (U-16, U-17, U-18, U-19, U-20).

К слову, ранее Манчестер Сити закрыл переход Рейса из чемпионата Бразилии.

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