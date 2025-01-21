iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Бавария в очередной раз переманила воспитанника конкурента

Немецкий гранд не устает работать на перспективу.
Сегодня, 14:50
Том Бишоф / Getty Images
Том Бишоф / Getty Images

Центральный полузащитник Том Бишоф покинет Хоффенхайм в межсезонье. 19-летний немец подписал контракт с мюнхенской Баварией, сообщает официальный сайт клуба.

Стороны договорились о 4-летнем контракте. "Ротен" получат хавбека бесплатно, поскольку Бишоф станет свободным агентом после сезона 2024/25. Новичок мюнхенцев дебютировал на уровне Бундеслиги в 16 лет.

На этот момент Бишоф провел за Хоффенхайм 53 матча во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и оформил 5 ассистов. Он также защищал цвета сборной Германии разных возрастных категорий (U-16, U-17, U-18, U-19, U-20).

К слову, ранее Манчестер Сити закрыл переход Рейса из чемпионата Бразилии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария хоффенхайм Том Бишоф

Статьи по теме

Бавария намерена выкупить защитника Спортинга уже в январе Бавария намерена выкупить защитника Спортинга уже в январе
Бавария приблизилась к трансферу перспективного немецкого вратаря Бавария приблизилась к трансферу перспективного немецкого вратаря
Вингер Баварии готов пойти на сокращение зарплаты ради нового контракта Вингер Баварии готов пойти на сокращение зарплаты ради нового контракта
Мюнхенский хор: Игроки Баварии всей командой исполнили известную рождественскую песню Мюнхенский хор: Игроки Баварии всей командой исполнили известную рождественскую песню
Помочь журналистам

Видео

Довбик отличился голом в матче с Дженоа
Довбик отличился голом в матче с Дженоа

Популярное на сайте

Биатлон-2024/2025: Джакомел и Эберг победами в масс-стартах закрыли пятый этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского и мужского масс-стартов на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге
просмотров
Футбол сегодня: еврокубки возвращаются - Динамо сыграет с Галатасараем в Лиге Европы, матчи Барселоны, Ювентуса, Ливерпуля в Лиге чемпионов
просмотров
Свитолина разбила россиянку и вышла в четвертьфинал Australian Open
просмотров
Биатлон: Кубок Мира 2024/2025. Общий зачет у мужчин и женщин
просмотров

Последние новости

Бокс17:30
Богачук назвал самый сложный бой в карьере
Лига Европы17:25
Галатасарай - Динамо: онлайн-трансляция матча Лиги Европы 21.01.2025
Украина17:15
Динамо подпишет бразильского форварда
Европа16:57
Жена Гвардиолы впервые с момента разрыва нарушила молчание
Европа16:10
Энди Коул и еще две легенды МЮ оказались в печальной компании Фергюсона
Теннис16:00
Australian Open 2025 (ATP): Джокович и Зверев пробились в полуфинал соревнований
Европа15:29
Анчелотти отреагировал на информацию об уходе из Реала
Украина15:15
Календарь Динамо: "бело-синие" сыграют в гостях с Галатасараем в седьмом туре Лиги Европы
Украина15:08
Динамо озвучило сроки восстановления своего основного защитника
Европа14:50
Бавария в очередной раз переманила воспитанника конкурента
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK