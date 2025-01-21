Шапаренко не сыграет против РФШ в последнем туре Лиги Европы

В рамках 7-го тура Лиги Европы Динамо сыграло в результативную ничью с Галатасараем.

В этом матче киевляне остались без одного из игроков на следующий матч против РФШ. Николай Шапаренко получил дисквалификацию.

Украинец получил желтую карточку на 40-ой минуте. Предупреждение стало для него третьим в еврокубковом сезоне.

Напомним, на нашем сайте есть видео голов матча Галатасарай-Динамо.

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