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Шапаренко не сыграет против РФШ в последнем туре Лиги Европы

Николай получил дисквалификацию за перебор желтых карточек.
Сегодня, 19:59
Николай Шапаренко / Getty Images
Николай Шапаренко / Getty Images

В рамках 7-го тура Лиги Европы Динамо сыграло в результативную ничью с Галатасараем.

В этом матче киевляне остались без одного из игроков на следующий матч против РФШ. Николай Шапаренко получил дисквалификацию.

Украинец получил желтую карточку на 40-ой минуте. Предупреждение стало для него третьим в еврокубковом сезоне.

Напомним, на нашем сайте есть видео голов матча Галатасарай-Динамо.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: динамо Николай Шапаренко

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Галатасарай - Динамо 3:3 видео голов и обзор матча Лиги Европы
Галатасарай - Динамо 3:3 видео голов и обзор матча Лиги Европы

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