Безумный матч Бенфики и Барселоны установил необычное достижение
Ранее игры Лиги чемпионов не заканчивались таким счетом.
Невероятный матч Бенфики и Барселоны не только подарил кучу эмоций, но и стал особенным с точки зрения статистики.
Как сообщает сайт УЕФА, команды установили необычный рекорд Лиги чемпионов. Матч между «орлами» и «сине-гранатовыми» стал первым в истории турнира, который закончился именно со счетом 4:5.
Среди многих событий стоит выделить, что в матче было назначено три пенальти, а также произошло два вратарских ляпа, один из которых принадлежит Анатолию Трубину.
Напомним, на ISPORT есть результаты всех матчей Лиги чемпионов.
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