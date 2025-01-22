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Безумный матч Бенфики и Барселоны установил необычное достижение

Ранее игры Лиги чемпионов не заканчивались таким счетом.
Сегодня, 12:37
Getty Images
Getty Images

Невероятный матч Бенфики и Барселоны не только подарил кучу эмоций, но и стал особенным с точки зрения статистики.

Как сообщает сайт УЕФА, команды установили необычный рекорд Лиги чемпионов. Матч между «орлами» и «сине-гранатовыми» стал первым в истории турнира, который закончился именно со счетом 4:5.

Среди многих событий стоит выделить, что в матче было назначено три пенальти, а также произошло два вратарских ляпа, один из которых принадлежит Анатолию Трубину.

Напомним, на ISPORT есть результаты всех матчей Лиги чемпионов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона бенфика

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