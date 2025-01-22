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Рома провела предварительные переговоры с наставником нидерландского гранда

Франческо Фариоли может возглавить "волков".
Сегодня, 13:05
Франческо Фариоли / Getty Images
Франческо Фариоли / Getty Images

Рома продолжает искать нового главного тренера, пишет La Gazzetta dello Sport.

Заменить летом Клаудио Раньери могут Карло Анчелотти, Винченцо Монтелла или Массимилиано Аллегри. Все они считаются кандидатами на пост главного тренера.

Однако Рома уже провела предварительные переговоры с главным тренером Аякса Франческо Фариоли. 

По информации издания, Раньери и спортивный директор клуба Флоран Гисольфи связались с Фариоли касательно его вероятного прихода будущим летом.

Итальянский специалист возглавил Аякс только прошлым летом, после 19-ти туров команда идет второй в Эредивизии, отставая на одно очко от ПСВ.

Ранее также сообщалось, что Боруссия уволила главного тренера.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома

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