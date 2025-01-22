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Культовый игрок Ромы подписал контракт с клубом бельгийского второго дивизиона

Раджа Найнгголан стал футболистом Локерен-Темзе.
Сегодня, 16:05
Раджа Наингголан / Getty Images
Раджа Наингголан / Getty Images

Бельгийский Локерен-Темзе объявил о неожиданном трансфере.

Как сообщает пресс-служба клуба из второго дивизиона, к основной команде присоединился полузащитник Раджа Найнгголан. Контракт подписан всего на полгода.

Раджа присоединился к Локерен-Темзе на правах свободного агента.

Последним клубом Найнгголана была индонезийская Бхаянгкара. Локерен-Темзе идет на 11 позиции во втором дивизионе и борется за выживание.

Напомним, ранее сообщалось, что Рома провела переговоры с тренером нидерландского гранда.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома

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