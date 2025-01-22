Культовый игрок Ромы подписал контракт с клубом бельгийского второго дивизиона
Раджа Найнгголан стал футболистом Локерен-Темзе.
Бельгийский Локерен-Темзе объявил о неожиданном трансфере.
Как сообщает пресс-служба клуба из второго дивизиона, к основной команде присоединился полузащитник Раджа Найнгголан. Контракт подписан всего на полгода.
Раджа присоединился к Локерен-Темзе на правах свободного агента.
Последним клубом Найнгголана была индонезийская Бхаянгкара. Локерен-Темзе идет на 11 позиции во втором дивизионе и борется за выживание.
Напомним, ранее сообщалось, что Рома провела переговоры с тренером нидерландского гранда.
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