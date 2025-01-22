Милан договорился о трансфере звезды АПЛ
Кайл Уокер перейдет к "россонери".
Итальянский Милан оформил трансфер звезды АПЛ.
Как сообщает Фабрицио Романо, "россонери" подпишут Кайла Уокера. Переход будет оформлен на правах аренды с возможностью выкупа за необъявленную сумму.
В случае полноценного переезда на Сан-Сиро Уокер подпишет 3-летний контракт, финансовые детали которого также неизвестны.
В текущем сезоне Кайл провел 18 матчей, не отличившись результативными действиями.
Напомним, ранее сообщалось, что Клуб АПЛ хочет подписать игрока итальянского топ-клубаФулгем заинтересован в защитнике Милана[[
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