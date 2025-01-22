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Милан договорился о трансфере звезды АПЛ

Кайл Уокер перейдет к "россонери".
Сегодня, 16:36

Итальянский Милан оформил трансфер звезды АПЛ.

Как сообщает Фабрицио Романо, "россонери" подпишут Кайла Уокера. Переход будет оформлен на правах аренды с возможностью выкупа за необъявленную сумму.

В случае полноценного переезда на Сан-Сиро Уокер подпишет 3-летний контракт, финансовые детали которого также неизвестны.

В текущем сезоне Кайл провел 18 матчей, не отличившись результативными действиями.

Напомним, ранее сообщалось, что Клуб АПЛ хочет подписать игрока итальянского топ-клубаФулгем заинтересован в защитнике Милана[[

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан

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