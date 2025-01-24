Милан завершил трансфер Уокера

Англичанин присоединился к "россонери" по арендному соглашению.

Милан официально завершил трансфер Кайла Уокера.

34-летний защитник присоединился к "россонери" по арендному соглашению до конца сезона.

Также контракт англичанина включает в себя право выкупа Кайла летом за 5 млн евро.

Напомним, что Уокер присоединился к Манчестер Сити летом 2017 года, перейдя из Тоттенхэма за 52 млн евро.

С тех пор защитник провел 319 матчей, отличился шестью голами и 28 асисстами. А в этом сезоне неожиданно заявил, что хочет сменить клуб.

Ранее также стало известно, что у Александра Зинченко появился еще один вариант.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!