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Милан завершил трансфер Уокера

Англичанин присоединился к "россонери" по арендному соглашению.
Вчера, 21:49
Кайл Уокер / acmilan.com
Кайл Уокер / acmilan.com

Милан официально завершил трансфер Кайла Уокера.

34-летний защитник присоединился к "россонери" по арендному соглашению до конца сезона.

Также контракт англичанина включает в себя право выкупа Кайла летом за 5 млн евро.

Напомним, что Уокер присоединился к Манчестер Сити летом 2017 года, перейдя из Тоттенхэма за 52 млн евро.

С тех пор защитник провел 319 матчей, отличился шестью голами и 28 асисстами. А в этом сезоне неожиданно заявил, что хочет сменить клуб.

Ранее также стало известно, что у Александра Зинченко появился еще один вариант.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Кайл Уокер

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