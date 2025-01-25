Трансферный провал клубов АПЛ может перебраться в МЛС

Нападающий Тоттенхэма Тимо Вернер, который принадлежит РБ Лейпциг, может сменить клубную прописку.

Как сообщает FootMercato, в услугах Вернера заинтересован другой клуб из системы Ред Булл, а именно Нью-Йорк Ред Буллс.

Тимо не против перебраться в МЛС. Трансфер состоится, если найдется компромисс, который устроит все стороны включая Тоттенхэм.

Отметим, в текущем сезоне 28-летний немец провел 26 матчей, забив 1 гол и отдав 3 ассиста.

Напомним, ранее сообщалось. что капитана Челси затроллили с упоминанием Тоттенхэма.

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