Рома продлила контракт со своим звездным игроком

Пауло Дибала останется в составе "джаллоросси" еще на сезон.

Рома продлила контракт с одним из лидеров команды Пауло Дибалой.

Трудовой договор 31-летнего аргентинца с "джаллоросси" истекал по завершении нынешнего сезона, но теперь соглашение будет действовать до 30 июня 2026 года.

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После того как атакующий полузащитник сыграл в недавнем матче Лиги Европы против нидерландского АЗ (0:1), были выполнены условия для автоматической пролонгации его контракта еще на год, сообщает Sky Sport Italia.

Аргентинец продолжит получать ту же заработную плату, а именно восемь миллионов евро в год, включая бонусы.

В текущем сезоне Дибала провел в составе Ромы 24 матча во всех турнирах, записав на свой счет пять голов и три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Рома закрыла трансфер универсала.

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