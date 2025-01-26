Рома продлила контракт со своим звездным игроком
Рома продлила контракт с одним из лидеров команды Пауло Дибалой.
Трудовой договор 31-летнего аргентинца с "джаллоросси" истекал по завершении нынешнего сезона, но теперь соглашение будет действовать до 30 июня 2026 года.
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После того как атакующий полузащитник сыграл в недавнем матче Лиги Европы против нидерландского АЗ (0:1), были выполнены условия для автоматической пролонгации его контракта еще на год, сообщает Sky Sport Italia.
Аргентинец продолжит получать ту же заработную плату, а именно восемь миллионов евро в год, включая бонусы.
В текущем сезоне Дибала провел в составе Ромы 24 матча во всех турнирах, записав на свой счет пять голов и три результативные передачи.
Ранее сообщалось, что Рома закрыла трансфер универсала.
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