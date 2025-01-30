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ПСЖ отпустил защитника под крыло Моуринью

Списанный Луисом Энрике центрбек нашел команду в чемпионате Турции.
Сегодня, 17:55
Милан Шкриньяр / ФК Фенербахче
Милан Шкриньяр / ФК Фенербахче

Милан Шкриньяр перешел в стамбульский Фенербахче. "Желтые канарейки" арендовали опытного защитника, сообщает официальный сайт клуба.

Словацкий центрбек арендован турецким грандом. Соглашение рассчитано до конца сезона. Шкриньяр не входил в планы тренерского штаба французского ПСЖ, проведя всего 5 матчей со старта кампании.

29-летний защитник стал вторым подписанием Жозе Моуринью в эту линию в зимнее трансферное окно. Ранее Фенербахче за 10 млн евро приобрел Диего Карлоса из бирмингемской Астон Виллы.

К слову, ранее Аль-Иттифак уволил Джеррарда с должности главного тренера.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фенербахче ПСЖ Лига 1 чемпионат Турции Милан Шкриньяр

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