Аутсайдер Серии А пытался подписать лидера Милана

Комо, занимающий 13-е место в Серии А, сделал попытку подписать лидера Милана, утверждает La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, команда предложила 40 млн евро за Тео Эрнандеса.

Вполне ожидаемо, что Комо получил отказ не только от Милана, но и от самого защитника.

Отметим, что 27-летний француз считается одним из лучших игроков мира на своей позиции. Трансфермаркт оценивает Тео в 50 млн евро.

Ранее также Ан-Наср не смог подписать лидера Брайтона.

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