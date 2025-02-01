Дебют Таловерова помог Плимуту прервать длительную серию без побед
До прихода украинца клуб не выигрывал 15 матчей подряд.
Плимут наконец-то прервал свою серию победу, обыграв Вест Бром.
В субботу, 1 февраля, клуб с послденего места в лиге, куда перешел украинский защитник Максим Таловеров, принимал дома Вест Бром.
"Зеленым" удалось оформить камбек 2:1, вырвав первую победу с ноября прошлого года. После этого Плимут не выигрываал 15 матчей подряд.
В этом же матче дебютировал и Максим Таловеров, похоже, сняв наконец проклятие с английского клуба. Защитник провел на поле 90 минут и получил хорошие отзывы за свою первую игру.
Ранее также в новом клубе дебютировал и Даниил Сикан.
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