Дебют Таловерова помог Плимуту прервать длительную серию без побед

До прихода украинца клуб не выигрывал 15 матчей подряд.

Плимут наконец-то прервал свою серию победу, обыграв Вест Бром.

В субботу, 1 февраля, клуб с послденего места в лиге, куда перешел украинский защитник Максим Таловеров, принимал дома Вест Бром.

"Зеленым" удалось оформить камбек 2:1, вырвав первую победу с ноября прошлого года. После этого Плимут не выигрываал 15 матчей подряд.

В этом же матче дебютировал и Максим Таловеров, похоже, сняв наконец проклятие с английского клуба. Защитник провел на поле 90 минут и получил хорошие отзывы за свою первую игру.

Ранее также в новом клубе дебютировал и Даниил Сикан.

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