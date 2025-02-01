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Эвертон установил рекорд и разгромил Лестер

"Ирискам" удалось забить самый быстрый гол в АПЛ.
Сегодня, 19:05
Эвертон / Getty Images
Эвертон / Getty Images

В субботу, 1 февраля, Эвертон принимал дома Лестер. Виталий Миколенко вышел в стартовом составе.

Матч начался сразу с рекордного гола на 11-й секунде матча. Пикфорд долгим пасом нашел Дукуре, который сразу переправил мяч в сетку ворот.

А еще через пять минут Бету забил еще один гол, окончательно ошарашив гостей. Уже на 20-й минуте Эвертон забил вновь, но взятие ворот отменили из-за офсайда. Лестер при этом проснулся и тоже стал проводить собственные атаки.

Под самый конец тайма португальский форвард записал на свой счет дубль, завершив передачу Гарнера. Второй же тайм был менее насыщен событиями, но футболисты Эвертона упустили еще несколько неплохих шансов, пока на 90-й минцуте Ндиайе не поставил точку в матче.

Статистика матча Эвертон - Лестер 24-го тура АПЛ

Эвертон - Лестер 4:0
Голы: Дукуре, 1, Бету, 6, 45+2, Ндиайе, 90

Ожидаемые голы (xG): 2.35 - 0.39
Владение мячом: 47% - 53%
Удары: 13 - 9
Удары в створ: 7 - 1
Угловые: 5 - 6
Фолы: 7 - 13

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лестер эвертон

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