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Команда Де Дзерби подпишет бывшего лидера Милана

Исмаэль Беннасер присоединится к Марселю.
Вчера, 20:40
Исмаэль Беннасер / Getty Images
Исмаэль Беннасер / Getty Images

Французский Марсель согласовал переход Исмаэля Беннасера, пишет Фабрис Хокинс.

По информации журналиста, Милан согласился отдать в аренду своего бывшего лидера всего за 1 млн евро.

Также в контракте алжирца указана сумма возможного выкупа - 12 млн евро.

В текущем сезоне 27-летний хавбек окончательно выпал из состава Милана, проведя всего шесть матчей.

Ранее также сообщалось, что Милан подпишет нападающего Челси.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан

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