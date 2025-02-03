Трубин получил в партнеры форварда аутсайдера Серии А
31-летний Андреа Белотти присоединился к Бенфике.
Бенфика объявила о подписании Андреа Белотти.
31-летний нападающий проведет за "орлов" вторую половину сезону. Детали сделки не разглашаются.
Напомним, играя за Торино Белотти считался одним из самых забивных форвардов Европы, однако так и не перешел в топ-клуб. В 2022 году итальянец перешел в Рому и сразу стало понятно, что его лучшие годы уже позади.
В текущем сезоне Белотти защищал цвета Комо, забив лишь два гола в 18 матчах.
Ранее также сообщалось, что Милан отправил своего бывшего лидера в аренду.
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