Трубин получил в партнеры форварда аутсайдера Серии А

Бенфика объявила о подписании Андреа Белотти.

31-летний нападающий проведет за "орлов" вторую половину сезону. Детали сделки не разглашаются.

Напомним, играя за Торино Белотти считался одним из самых забивных форвардов Европы, однако так и не перешел в топ-клуб. В 2022 году итальянец перешел в Рому и сразу стало понятно, что его лучшие годы уже позади.

В текущем сезоне Белотти защищал цвета Комо, забив лишь два гола в 18 матчах.

Ранее также сообщалось, что Милан отправил своего бывшего лидера в аренду.

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