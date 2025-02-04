Шахтер подпишет легионера экзотической нации

В истории "горняков" был только один представитель этой страны.

Донецкий Шахтер усилит линию защиты перспективным игроком.

Как сообщает Proyecto Bolivar, «горняки» подпишут 20-летнего центрбека Диего Арройо из Боливара. Сумма трансфера составит 1 млн евро.

Боливар сохранит часть прав на Арройо и будет иметь процент с будущей продажи. Детали контракта украинского клуба с футболистом неизвестны.

Отметим, что Диего является представителем Боливии. В истории Шахтера был только один представитель этой страны, а именно форвард Марсело Морено.

Напомним, ранее сообщалось, что Шахтер потратит невероятную сумму на бразильского нападающего.

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