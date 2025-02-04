Шахтер подпишет легионера экзотической нации
В истории "горняков" был только один представитель этой страны.
Донецкий Шахтер усилит линию защиты перспективным игроком.
Как сообщает Proyecto Bolivar, «горняки» подпишут 20-летнего центрбека Диего Арройо из Боливара. Сумма трансфера составит 1 млн евро.
Боливар сохранит часть прав на Арройо и будет иметь процент с будущей продажи. Детали контракта украинского клуба с футболистом неизвестны.
Отметим, что Диего является представителем Боливии. В истории Шахтера был только один представитель этой страны, а именно форвард Марсело Морено.
Напомним, ранее сообщалось, что Шахтер потратит невероятную сумму на бразильского нападающего.
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