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ПСЖ победил низшелиговый Ле-Ман в Кубке Франции

Парижане спокойно прошли в следующую стадию.
Сегодня, 00:22
ПСЖ / Getty Images
ПСЖ / Getty Images

В рамках Кубка Франции ПСЖ сыграл в гостях у Ле-Мана.

Несмотря на статус аутсайдера хозяева играли на равных по качеству с грандом, однако, парижане лучше реализовали свои моменты.

Уже на 25-ой минуте счет открыл Дезире Дуэ, а во втором тайме Брэдли Барколя на 71-ой минуте удвоил преимущество, сняв все вопросы о победителе матча.

Таким образом, ПСЖ стал четвертьфиналистом Кубка. Соперник станет известен позже в результате жеребьевки.

Ле-Ман - ПСЖ 0:2

Голы: Дуэ, 25. Барколя, 71

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Ле-Ман

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