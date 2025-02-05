Лунин выйдет в старте Реала на кубковый матч
В среду, 5 февраля, мадридский Реал встретится на выезде с Леганесом в рамках четвертьфинала Кубка Испании.
Перед поединком главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти огласил стартовый состав своей команды, доверив место в воротах украинскому голкиперу Андрею Лунину.
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Матч Леганес - Реал начнется в 22:00 по киевскому времени.
📋✅ ¡Nuestro XI inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 5, 2025
🆚 @CDLeganes @UnicajaBanco pic.twitter.com/bQ2znQyrdO
В нынешнем сезоне Лунин провел семь матчей в составе Реала, в которых пропустил десять голов, а в трех поединках сохранил свои ворота в неприкосновенности.
Ранее сообщалось, что Реал установил клубный рекорд, несмотря на поражение Эспаньолу.
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