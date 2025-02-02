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Реал потерял ключевого защитника перед важными матчами

Рюдигер не поможет "сливочным" в дерби с Атлетико и противостоянии с Манчестер Сити.
Сегодня, 13:48
Антонио Рюдигер / Getty Images
Антонио Рюдигер / Getty Images

Тренерский штаб мадридского Реала в ближайшие недели не сможет рассчитывать на своего основного защитника Антонио Рюдигера.

31-летний футболист получил травму в матче 22-го тура испанской Ла Лиги против Эспаньола (0:1) и вынужденно покинул поле уже на 15-й минуте поединка.

Читай также: Реал минимально проиграл Эспаньолу

"Сливочные" на своем официальном сайте сообщили, что по итогам медицинского обследования игроку диагностировали повреждение двуглавой мышцы бедра правой ноги, не уточняя сроки восстановления.

Тем не менее, по информации Marca, Рюдигеру придется провести в лазарете около 20 дней.

Из-за травмы немецкий защитник не сможет помочь своей команде в четвертьфинале Кубка Испании против Леганеса (5 февраля), дерби с Атлетико (8 февраля) в Ла Лиге, первом поединке с Манчестер Сити (11 февраля) в Лиге чемпионов, игре чемпионата с Осасуной (15 февраля) и ответном матче с "горожанами" (19 февраля).

В нынешнем сезоне Рюдигер провел за Реал во всех турнирах 34 матча, отличившись двумя голами и одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Реал установил клубный рекорд, несмотря на поражение Эспаньолу.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Антонио Рюдигер

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