Реал потерял ключевого защитника перед важными матчами

Рюдигер не поможет "сливочным" в дерби с Атлетико и противостоянии с Манчестер Сити.

Тренерский штаб мадридского Реала в ближайшие недели не сможет рассчитывать на своего основного защитника Антонио Рюдигера.

31-летний футболист получил травму в матче 22-го тура испанской Ла Лиги против Эспаньола (0:1) и вынужденно покинул поле уже на 15-й минуте поединка.

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"Сливочные" на своем официальном сайте сообщили, что по итогам медицинского обследования игроку диагностировали повреждение двуглавой мышцы бедра правой ноги, не уточняя сроки восстановления.

Тем не менее, по информации Marca, Рюдигеру придется провести в лазарете около 20 дней.

Из-за травмы немецкий защитник не сможет помочь своей команде в четвертьфинале Кубка Испании против Леганеса (5 февраля), дерби с Атлетико (8 февраля) в Ла Лиге, первом поединке с Манчестер Сити (11 февраля) в Лиге чемпионов, игре чемпионата с Осасуной (15 февраля) и ответном матче с "горожанами" (19 февраля).

В нынешнем сезоне Рюдигер провел за Реал во всех турнирах 34 матча, отличившись двумя голами и одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Реал установил клубный рекорд, несмотря на поражение Эспаньолу.

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