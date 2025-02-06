Спортинг готов отпустить Дёкереша летом по сниженной цене

Шансы на переход Виктора Дёкереша летом этого года в один из топ-чемпионатов растут.

Как сообщает журналист Питер Холл, Спортинг смирился с желанием Виктора попробовать свои силы в новой лиге. «Львы» отпустят Дёкереша за сумму близкую к 60 млн фунтов.

Швед мог покинуть стан лиссабонцев еще зимой. Его приобретение рассматривал Манчестер Юнайтед, однако Спортинг не хотел продавать форварда посреди сезона и требовал выплатить клаусулу в размере 83 млн евро.

В текущем сезоне 26-летний нападающий сыграл 33 матча, забив 34 мяча и отдав 7 ассистов.

Напомним, ранее сообщалось, что Аморим высказался об отсутствии зимних трансферов в МЮ.

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