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Трабзонспор Зубкова и Сикана интересуется еще одним игроком Шахтера

Артем Бондаренко может стать игроком команды Шенола Гюнеша.
Сегодня, 12:26
Артем Бондаренко / Getty Images
Артем Бондаренко / Getty Images

Трабзонспор не собирается покидать украинский рынок в поисках усиления своего состава.

Как сообщает издание Taka Gazetsi, «бордово-голубые» заинтересованы в услугах еще одного игрока Шахтера, а именно Артема Бондаренко.

Бондаренко стал приоритетной целью клуба после неудачи с подписанием Кристиана Эриксена, а также, другого украинца Николая Шапаренко.

Переговоры по приобретению Артема должны пройти в ближайшее время. Руководство Трабзонспора осталось в хороших отношениях с Шахтером после сделок по трансферам Данилы Сикана и Александра Зубкова.

Напомним, ранее сообщалось, что стали известны зарплаты Зубкова и Сикана в Трабзонспоре.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Трабзонспор Александр Зубков Даниил Сикан Артем Бондаренко

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