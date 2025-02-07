Трабзонспор Зубкова и Сикана интересуется еще одним игроком Шахтера
Артем Бондаренко может стать игроком команды Шенола Гюнеша.
Трабзонспор не собирается покидать украинский рынок в поисках усиления своего состава.
Как сообщает издание Taka Gazetsi, «бордово-голубые» заинтересованы в услугах еще одного игрока Шахтера, а именно Артема Бондаренко.
Бондаренко стал приоритетной целью клуба после неудачи с подписанием Кристиана Эриксена, а также, другого украинца Николая Шапаренко.
Переговоры по приобретению Артема должны пройти в ближайшее время. Руководство Трабзонспора осталось в хороших отношениях с Шахтером после сделок по трансферам Данилы Сикана и Александра Зубкова.
Напомним, ранее сообщалось, что стали известны зарплаты Зубкова и Сикана в Трабзонспоре.
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