Реал начал переговоры по новому контракту скандальной звезды

Представители Винисиуса остались не в восторге от первого предложения.

Реал провел первый раунд переговоров по новому контракту Винисиуса Жуниора, пишет Relevo.

По информации источника, представители бразильца остались разочарованы первым предложением клуба.

Агенты Винисиуса потребовали от Реала увеличить зарплату игрока, по их мнению, мадридский клуб предложил слишком мало.

Тем не менее, это была лишь первая встреча. В клубе понимают, что переговоры будут непростыми, однако готовятся к повышению их интенсивности лишь летом.

Также, несмотря на желание клуба сохранить Винисиуса, ради него не будут отступать от принятой шкалы зарплат.

Напомним, что контракт нападающего с Реалом истекает летом 2027 года.

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