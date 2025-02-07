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Реал начал переговоры по новому контракту скандальной звезды

Представители Винисиуса остались не в восторге от первого предложения.
Сегодня, 19:27
Винисиус Жуниор / Getty Images
Винисиус Жуниор / Getty Images

Реал провел первый раунд переговоров по новому контракту Винисиуса Жуниора, пишет Relevo.

По информации источника, представители бразильца остались разочарованы первым предложением клуба.

Агенты Винисиуса потребовали от Реала увеличить зарплату игрока, по их мнению, мадридский клуб предложил слишком мало.

Тем не менее, это была лишь первая встреча. В клубе понимают, что переговоры будут непростыми, однако готовятся к повышению их интенсивности лишь летом.

Также, несмотря на желание клуба сохранить Винисиуса, ради него не будут отступать от принятой шкалы зарплат.

Напомним, что контракт нападающего с Реалом истекает летом 2027 года.

Ранее также стало известно, во сколько может обойтись желающим Матеус Кунья.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Винисиус Жуниор

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