Ювентус собирается выкупить арендованного у ПСЖ забивного форварда

Ювентус планирует договориться с ПСЖ о выкупе арендованного у французского клуба нападающего Рандаля Коло Муани.

Как сообщает журналист Николо Скира, "бьянконери" четко определились по поводу будущего 26-летнего футболиста и намерены сохранить его в составе команды.

Читай также: Дубль Коло Муани спас Ювентус в матче с Комо

Туринский клуб готовится начать переговоры с парижанами о подписании летом французского форварда на постоянной основе.

Отметим, что после перехода в январе в Ювентус Коло Муани уже успел записать на свой счет пять голов в трех матчах за итальянскую команду.

Ранее сообщалось, что ПСЖ объявил о продлении контракта с Энрике и рядом звезд клуба.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!