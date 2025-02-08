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Ювентус собирается выкупить арендованного у ПСЖ забивного форварда

"Бьянконери" намерены сохранить в составе Рандаля Коло Муани.
Сегодня, 16:58
Рандаль Коло-Муани / Getty Images
Рандаль Коло-Муани / Getty Images

Ювентус планирует договориться с ПСЖ о выкупе арендованного у французского клуба нападающего Рандаля Коло Муани.

Как сообщает журналист Николо Скира, "бьянконери" четко определились по поводу будущего 26-летнего футболиста и намерены сохранить его в составе команды.

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Туринский клуб готовится начать переговоры с парижанами о подписании летом французского форварда на постоянной основе.

Отметим, что после перехода в январе в Ювентус Коло Муани уже успел записать на свой счет пять голов в трех матчах за итальянскую команду.

Ранее сообщалось, что ПСЖ объявил о продлении контракта с Энрике и рядом звезд клуба.

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