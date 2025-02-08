Кочергин отметился результативным действием в матче Экстракляcы
Несмотря на старания Владислава Ракув не смог переиграть Катовице.
В рамках 23-го тура Экстраклясы Ракув встретился с ГКС Катовице.
На 52-ой минуте украинский полузащитник команды из Ченстохова Владислав Кочергин отметился результативным действием. Футболист отдал ассист на Иви Лопеса.
Несмотря на это, Ракув все равно проиграл в домашних стенах середняку элитного дивизиона.
За ГКС Катовице забивали Себастьян Бержье и Матеуш Ковачик
FATALNY błąd obrony gości i Ivi Lopez wyrównuje! 🔥— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) February 8, 2025
To trzeba zobaczyć na własne oczy 👀
📺 Mecz trwa w CANAL+ SPORT 3 i w serwisie CANAL+: https://t.co/zr8n1cUAHv pic.twitter.com/52agSdRnG2
Ракув - ГКС Катовице 1:2
Голы: Иви Лопес, 52 - Бержье, 18, Ковачик, 65
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