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Кочергин отметился результативным действием в матче Экстракляcы

Несмотря на старания Владислава Ракув не смог переиграть Катовице.
Сегодня, 20:37
Владислав Кочергин / Getty Images
Владислав Кочергин / Getty Images

В рамках 23-го тура Экстраклясы Ракув встретился с ГКС Катовице.

На 52-ой минуте украинский полузащитник команды из Ченстохова Владислав Кочергин отметился результативным действием. Футболист отдал ассист на Иви Лопеса.

Несмотря на это, Ракув все равно проиграл в домашних стенах середняку элитного дивизиона.

За ГКС Катовице забивали Себастьян Бержье и Матеуш Ковачик

Ракув - ГКС Катовице 1:2

Голы: Иви Лопес, 52 - Бержье, 18, Ковачик, 65

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