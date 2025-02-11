Ливерпуль положил глаз на вингера из Лиги 1

"Красные" проявляют интерес к Мохамеду-Али Шо из Ниццы. Менеджмент мерсисайдцев изучает целесообразность подписания француза летом, сообщает TEAMtalk.

Главный тренер Ливерпуля Арне Слот поражен способностью Шо закрыть все позиции в линии атаки. Главное амплуа 21-летнего уроженца Стена – правый вингер. Контракт нападающего с Ниццей действует до лета 2028 года.

В нынешнем сезоне Шо провел 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 мячей и отдал 3 результативных передачи. В составе сборной Франции U-21 сыграл 7 поединков. В 2015–2020 гг. вингер воспитывался в академии ливерпульского Эвертона.

К слову, ранее Каррагер-младший сменил футбольное гражданство.

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