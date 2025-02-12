Винисиус высказался о своем будущем
Лидер Реала желает остаться в стане мадридцев надолго.
Вингер мадридского Реала Винисиус Жуниор поделился эмоциями о слухах вокруг себя.
По словам бразильца, он не знает о предложениях саудовских команд ничего.
«Я ничего не знаю об этих предложениях. Они со мной не разговаривали. Им надо поговорить с президентом клуба».
Футболист также заверил, что хочет остаться в стане мадридцев на как можно более долгий срок.
«Надеюсь, что я останусь в Реале надолго. Это мой дом. Я хочу войти в историю здесь», - сказал Винисиус.
Напомним, ранее сообщалось, что Винисиус обогнал Месси по ассистам в плей-офф Лиге чемпионов.
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