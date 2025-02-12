Винисиус высказался о своем будущем

Вингер мадридского Реала Винисиус Жуниор поделился эмоциями о слухах вокруг себя.

По словам бразильца, он не знает о предложениях саудовских команд ничего.

«Я ничего не знаю об этих предложениях. Они со мной не разговаривали. Им надо поговорить с президентом клуба».

Футболист также заверил, что хочет остаться в стане мадридцев на как можно более долгий срок.

«Надеюсь, что я останусь в Реале надолго. Это мой дом. Я хочу войти в историю здесь», - сказал Винисиус.

Напомним, ранее сообщалось, что Винисиус обогнал Месси по ассистам в плей-офф Лиге чемпионов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!