Немецкий клуб установил ценник на своего очередного топ-форварда
Айнтрахт морально готов потерять Уго Экитике.
Немецкий Айнтрахт только несколько недель назад продал Омара Мармуша в Манчестер Сити, а уже готовится к потере другого форварда.
Как сообщает Sport Bild, «орлы» не хотят прощаться с Уго Экитике, по крайней мере, до лета следующего года, однако уже установили ценник на него.
Источник отмечает, что любой клуб заинтересован в услугах Экитике будет вынужден платить за него 80 млн евро.
В текущем сезоне Экитике провел 31 матч, забив 17 голов и отдав 6 ассистов.
Напомним, ранее сообщалось, что топ-клубы АПЛ и Реал интересуются талантом Айнтрахта.
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