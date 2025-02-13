Немецкий клуб установил ценник на своего очередного топ-форварда

Немецкий Айнтрахт только несколько недель назад продал Омара Мармуша в Манчестер Сити, а уже готовится к потере другого форварда.

Как сообщает Sport Bild, «орлы» не хотят прощаться с Уго Экитике, по крайней мере, до лета следующего года, однако уже установили ценник на него.

Источник отмечает, что любой клуб заинтересован в услугах Экитике будет вынужден платить за него 80 млн евро.

В текущем сезоне Экитике провел 31 матч, забив 17 голов и отдав 6 ассистов.

Напомним, ранее сообщалось, что топ-клубы АПЛ и Реал интересуются талантом Айнтрахта.

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