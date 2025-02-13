У Гринвуда родился второй ребенок от женщины, которая обвинила его в насилии

Нападающий Марселя Мэйсон Гринвуда во второй раз стал отцом, пишет The Sun.

Напомним, что в 2022 году его партнерша Харриет Робсон обвинила игрока в насилии. Мэйсон потерял место в Манчестер Юнайтед, перестал выходить на поле, но в итоге был оправдан судом.

В июне 2023 года у Гринвуда и Робсон родилась дочь Саммер, а теперь у пары появился еще один ребенок и опять девочка.

В текущем сезоне у 23-летнего нападающего на счету 21 матч, в которых он отличился 14 голами и четыьмя ассистами.

Ранее также сообщалось, что Антони может остаться в испанском чемпионате.

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