Борнмут Забарного установил новый клубный рекорд

В рамках 25-го тура АПЛ Борнмут Ильи Забарного победил Саутгемптон.

Благодаря этому «вишни» установили новый клубный рекорд. Об этом сообщила пресс-служба Борнмута.

Коллектив Андони Ираолы не проигрывает 7 матчей на выезде подряд, что является самой длинной серией в истории клуба.

Сейчас команда идет на 5-й позиции. В случае, если «красно-черные» на ней удержатся, то это будет тоже лучший результат в истории.

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