iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Борнмут Забарного установил новый клубный рекорд

Команда украинца в невероятной форме.
Сегодня, 10:44
Борнмут / Getty Images
Борнмут / Getty Images

В рамках 25-го тура АПЛ Борнмут Ильи Забарного победил Саутгемптон.

Благодаря этому «вишни» установили новый клубный рекорд. Об этом сообщила пресс-служба Борнмута.

Коллектив Андони Ираолы не проигрывает 7 матчей на выезде подряд, что является самой длинной серией в истории клуба.

Сейчас команда идет на 5-й позиции. В случае, если «красно-черные» на ней удержатся, то это будет тоже лучший результат в истории.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: борнмут Илья Забарный

Статьи по теме

Забарный помог Борнмуту подняться в топ-5 АПЛ, Брентфорд Ярмолюка одолел Вест Хэм Забарный помог Борнмуту подняться в топ-5 АПЛ, Брентфорд Ярмолюка одолел Вест Хэм
Борнмут с Забарным прошел Эвертон без Миколенко в Кубке Англии Борнмут с Забарным прошел Эвертон без Миколенко в Кубке Англии
Одноклубник Забарного стал игроком месяца в АПЛ Одноклубник Забарного стал игроком месяца в АПЛ
Календарь Шахтера: "горняки" обыграли грузинского соперника в заключительном спарринге на зимних сборах Календарь Шахтера: "горняки" обыграли грузинского соперника в заключительном спарринге на зимних сборах

Видео

Нокдаун и быстрая досрочная победа: как Дэвис одолел Беринчика - видео лучших моментов боя
Нокдаун и быстрая досрочная победа: как Дэвис одолел Беринчика - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: Пройс выиграла женский пасьют на чемпионате мира, мужчины выйдут на старт позже
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк и Свитолина приблизились к топ-20, Ястремская обменялась позициями с Калининой
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко поднялся в третью сотню, Приходько продолжил подъем
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования на чемпионате мира в Ленцерхайде
просмотров

Последние новости

Украина14:30
Календарь Шахтера: "горняки" обыграли грузинского соперника в заключительном спарринге на зимних сборах
Биатлон14:10
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования на чемпионате мира в Ленцерхайде
Биатлон14:00
Биатлон-2024/2025: Пройс выиграла женский пасьют на чемпионате мира, мужчины выйдут на старт позже
Европа13:59
Барселона продлит контракт с одним из самых высокооплачиваемых игроков
Биатлон13:44
Пройс взяла золото чемпионата мира в пасьюте, украинки - в топ-30
Бокс13:28
"Мы все ждем, что он сделает": Британский боксер нацелился на титул Усика
Европа13:11
Саудовские клубы и Барселона поспорят за вингера Ливерпуля
Украина12:50
Календарь Динамо: "бело-синие" снова минимально обыграли недавнего соперника и сегодня проведут еще один спарринг
Теннис12:45
Ястремская прошла в следующий раунд турнира в ОАЭ
Европа12:37
Аморим назвал, что самое трудное в работе тренером
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK