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Бавария работает над подписанием лидера своего конкурента

Флориан Вирц может оказаться в стане мюнхенцев.
Сегодня, 15:12
Флориан Вирц / Getty Images
Флориан Вирц / Getty Images

Мюнхенская Бавария намерена переманить к себе одного из главных немецких талантов.

Как сообщает Николо Скира, атакующий хавбек Байера Флориан Вирц может оказаться в стане мюнхенцев. «Красные» активно работают над его покупкой

Трансфер может состояться летом. Его детали, пока что, остаются неизвестными.

Напомним, ранее сообщалось, что Бавария продлила контракт Мусиалы.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Флориан Вирц

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