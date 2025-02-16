Рома без Довбика с трудом справилась с аутсайдером Серии А

В воскресенье, 16 февраля, Парма принимала дома Рому. Артем Довбик остался на скамейке запасных.

Рома хоть и начала с того, что взяла игру под контроль, первой почти пропустила. Бонни промахнулся мимо пустых ворот, а уже через 10 минут его партнер неаккуратно сыграл в подкате и получил пррямую красную карточку.

Спустя несколько минут Матиас Соуле наконец открыл красивым ударом со штрафного.

А во втором тайме римляне сначала сильно прижали соперника к его воротам, но Зион Сузуки был непробиваем, а затем, похоже, команда Раньери в принципе решила не тратить силы, и команды просто доиграли матч, почти не создав никакой опасности у ворот друг друга.

Статистика матча Парма - Рома 25-го тура чемпионата Италии

Парма - Рома 0:1

Гол: Соуле, 33

Ожидаемые голы (xG): 0.26 - 0.99

Владение мячом: 28% - 72%

Удары: 5 - 16

Удары в створ: 1 - 4

Угловые: 1 - 10

Фолы: 11 - 5

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