Хавбек Манчестер Юнайтед покинет клуб свободным агентом

С Кристианом Эриксеном не будут продлевать контракт.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Кристиан Эриксен покинет клуб летом, пишет Фабрицио Романо.

Манкунианцы решили не продлевать контракт с 33-летним датчанином, потому по окончании сезона он станет свободным агентом.

Тем не менее заканчивать карьеру Эриксен не планирует, и в ближайшее время начнет поиск новых вариантов.

В текущем сезоне Кристиан провел 21 матч, в которых отличился четырьмя голами и четырьма ассистами.

Ранее также защитник МЮ прокомментировал ситуацию в клубе.

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