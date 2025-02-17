iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Хавбек Манчестер Юнайтед покинет клуб свободным агентом

С Кристианом Эриксеном не будут продлевать контракт.
Сегодня, 13:29
Кристиан Эриксен / Getty Images
Кристиан Эриксен / Getty Images

Полузащитник Манчестер Юнайтед Кристиан Эриксен покинет клуб летом, пишет Фабрицио Романо.

Манкунианцы решили не продлевать контракт с 33-летним датчанином, потому по окончании сезона он станет свободным агентом.

Тем не менее заканчивать карьеру Эриксен не планирует, и в ближайшее время начнет поиск новых вариантов.

В текущем сезоне Кристиан провел 21 матч, в которых отличился четырьмя голами и четырьма ассистами.

Ранее также защитник МЮ прокомментировал ситуацию в клубе.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кристиан Эриксен

Статьи по теме

Хавбек Манчестер Юнайтед покинет клуб в статусе свободного агента Хавбек Манчестер Юнайтед покинет клуб в статусе свободного агента
Эриксен: Победа в Кубке Англии доказала, что мы близки к Манчестер Сити Эриксен: Победа в Кубке Англии доказала, что мы близки к Манчестер Сити
Лидер сборной Дании пропустил тренировку перед матчем Евро-2024 Лидер сборной Дании пропустил тренировку перед матчем Евро-2024
"Не надо торопиться": Эриксен обратился к игроку Лутона, пережившему остановку сердца "Не надо торопиться": Эриксен обратился к игроку Лутона, пережившему остановку сердца

Видео

Нокдаун и быстрая досрочная победа: как Дэвис одолел Беринчика - видео лучших моментов боя
Нокдаун и быстрая досрочная победа: как Дэвис одолел Беринчика - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: Франциска Пройс и Йоханнес Бе выиграли гонки преследования на чемпионате мира
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк сохранила свою позицию, Свитолина потеряла два места
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко потерял одну позицию, остальные украинцы сохранили места
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования на чемпионате мира в Ленцерхайде
просмотров

Последние новости

Европа15:59
Суперкомпьютер практически не сомневается в том, что Ливерпуль выиграет АПЛ
Теннис15:32
Калинина потерпела поражение на старте турнира в Дубай
Европа15:18
Бавария больше не заинтересована в игроке своего главного конкурента
Другие страны15:17
Экс-партнер Роналду выразил уверенность в том, что он забьет 1000 голов в официальных матчах
Киберспорт14:59
Monte посадили Dycha в запас, его замена уже известна
Европа14:40
Малиновский попал в заявку на матч впервые после тяжелой травмы
Формула 114:13
Сайнс высказался против ограничений ФИА по радиопереговорам пилотов
Европа13:57
Спортдир Бетиса: Нас нисколько не удивляет то, что показывает Антони
Европа13:35
Зидан может вернуться к тренерской деятельности
Европа13:29
Хавбек Манчестер Юнайтед покинет клуб свободным агентом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK