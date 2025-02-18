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Футбол

Обладатель требла с Интером возглавил Парму

Молодой специалист получил первую самостоятельную работу на взрослом уровне.
Сегодня, 13:11
Кристиан Киву / Getty Images
Кристиан Киву / Getty Images

Кристиан Киву начал путь в Cерии A в качестве тренера. 44-летний румын стал главным тренером Пармы, сообщает официальный сайт клуба.

Во вторник новый алленаторе проведет первую тренировку во главе "крестоносцев". Киву уже сформировал свой тренерский штаб. В него вошли помощник Антонио Гальярди, технический ассистент Анджело Паломбо и тренер вратарей Никола Паварини.

Румынский специалист перешел на тренерскую работу в 2018 году. Он тренировал юношеские и молодежные команды миланского Интера. В сезоне 2021/22 Киву стал чемпионом Италии с примаверой "нерадзурри". Парма идет на 18-й позиции в чемпионате, отставая на очко от спасительной позиции.

Ранее румын провел за Интер шесть сезонов в конце игровой карьеры. Он завоевал 3 Скудетто, по два Кубка и Суперкубка Италии, трофей Лиги чемпионов 2009/10 и триумфовал с миланцами на Клубном ЧМ-2010.

Кстати, 78-летний Сакки получил предложение возобновить карьеру тренера.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Парма Кристиан Киву

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