Барселона может продлить Левандовски до 2027 года

Барселона рассматривает более длительный контракт с Робертом Левандовски, пишет Diario Sport.

Напомним, что контракт форварда заканчивается будущим летом, однако, как сообщалось, стороны уже договорились о продлении на один сезон.

Сейчас же в клубе идут обсуждения возможности более длительного сотрудничества с польским нападающим.

В текущем сезоне Роберт Левандовски провел 23 матча, отличившись 20-ю голами.

Ранее также сообщалось, что английский клуб заинтересован в покупке Судакова.

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