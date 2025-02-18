Тренер Борнмута может получить неожиданное повышение

Мадридский Реал обратил свое внимание на работу главного тренера Борнмута Андони Ираолы, утверждает Daily Mail.

Напомним, что под руководством испанского специалиста после 25-ти туров "вишни" занимают пятую строчку и претендуют на попадание в еврокубки.

В Реале высоко оценили работу Ираолы и внесли тренера в свой шорт-лист на случай ухода Анчелотти грядущим летом.

Отметим, что испанец стал лишь вторыми в списке Реала после Хаби Алонсо. Пока у Реала более нет других вариантов.

Ранее также стала известна сумма отступных одного из главных талантов Борнмута.

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