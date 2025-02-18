iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Тренер Борнмута может получить неожиданное повышение

Андони Ираола заинтересовал Реал.
Вчера, 22:52
Андони Ираола / Getty Images
Андони Ираола / Getty Images

Мадридский Реал обратил свое внимание на работу главного тренера Борнмута Андони Ираолы, утверждает Daily Mail.

Напомним, что под руководством испанского специалиста после 25-ти туров "вишни" занимают пятую строчку и претендуют на попадание в еврокубки.

В Реале высоко оценили работу Ираолы и внесли тренера в свой шорт-лист на случай ухода Анчелотти грядущим летом.

Отметим, что испанец стал лишь вторыми в списке Реала после Хаби Алонсо. Пока у Реала более нет других вариантов.

Ранее также стала известна сумма отступных одного из главных талантов Борнмута.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Андони Ираола

Статьи по теме

"Благодаря ему я чувствую уверенность": Забарный расхвалил тренера Борнмута "Благодаря ему я чувствую уверенность": Забарный расхвалил тренера Борнмута
Тренер Забарного может продлить контракт с клубом Тренер Забарного может продлить контракт с клубом
Тренер Борнмута озвучил ожидания от Забарного в новом сезоне АПЛ Тренер Борнмута озвучил ожидания от Забарного в новом сезоне АПЛ
Консейсау: До удаления Тео Фейеноорд понятия не имел, как подойти к воротам Консейсау: До удаления Тео Фейеноорд понятия не имел, как подойти к воротам

Видео

Нокдаун и быстрая досрочная победа: как Дэвис одолел Беринчика - видео лучших моментов боя
Нокдаун и быстрая досрочная победа: как Дэвис одолел Беринчика - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: Симон выиграла индивидуальную гонку на чемпионате мира, Джима замкнула топ-5
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк сохранила свою позицию, Свитолина потеряла два места
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко потерял одну позицию, остальные украинцы сохранили места
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской индивидуальной гонки на чемпионате мира в Ленцерхайде
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов00:27
Консейсау: До удаления Тео Фейеноорд понятия не имел, как подойти к воротам
Лига Чемпионов00:11
Лига чемпионов: Фейеноорд, Бавария, Брюгге и Бенфика прошли в плей-офф
Лига Чемпионов00:08
Бенфика с Трубиным вырвала безумную ничью, выбив Монако из Лиги чемпионов
Лига Чемпионов00:04
Дэвис на последней минуте матча вывел Баварию в плей-офф Лиги чемпионов
Вчера, 23:52
Формула 123:52
Общая презентация ливрей команд Формулы-1: как прошло мероприятие
Бокс23:35
"Хватит ли у него смелости?": Обидчик Беринчика вызвался на бой с другим чемпионом
Теннис22:56
Свитолина не смогла преодолеть второй круг турнира в Дубае
Европа22:52
Тренер Борнмута может получить неожиданное повышение
Лига Чемпионов22:18
Удаление и потеря приемлемого результата: Милан вылетел из Лиги чемпионов от Фейенорда - видео голов
Лига Чемпионов21:45
Фейеноорд в большинстве выбил Милан из Лиги чемпионов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK