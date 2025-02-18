Тренер Борнмута может получить неожиданное повышение
Андони Ираола заинтересовал Реал.
Мадридский Реал обратил свое внимание на работу главного тренера Борнмута Андони Ираолы, утверждает Daily Mail.
Напомним, что под руководством испанского специалиста после 25-ти туров "вишни" занимают пятую строчку и претендуют на попадание в еврокубки.
В Реале высоко оценили работу Ираолы и внесли тренера в свой шорт-лист на случай ухода Анчелотти грядущим летом.
Отметим, что испанец стал лишь вторыми в списке Реала после Хаби Алонсо. Пока у Реала более нет других вариантов.
Ранее также стала известна сумма отступных одного из главных талантов Борнмута.
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