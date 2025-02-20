Экс-форвард Динамо перешел к участнику плей-офф еврокубков

Илья Шкурин сменил прописку в Экстраклясе. Белорусский нападающий перешел в Легию, сообщает официальный сайт клуба.

25-летний нападающий покинул Сталь из Мелец. Трансфер стоил варшавянам ориентировочно 1,5 млн евро. В новой команде Шкурин будет выступать под 17-м номером.

В нынешнем сезоне белорус провел 20 матчей в чемпионате Польши, в которых забил 5 мячей. В 2021 году форвард провел 11 матчей за киевское Динамо, в которых оформил 5 ассистов.

Кстати, ранее Динамо положило глаз на таланта из Бразилии.

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