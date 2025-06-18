Шахтер узнал соперника в случае вылета в Лигу конференций

"Горнякам" будет несладко в любом случае.

Донецкий Шахтер узнал потенциального соперника в случае вылета от Ильвеса в Лиге Европы.

По итогам процедуры жеребьевки «горняки» попали на АЗ, который начнет свои выступления в Лиге конференций со второго раунда.

Стоит отметить, что ранее Шахтер также узнал соперника во втором раунде Лиги Европы, если пройдет Ильвес.

Напомним также, что Александрия и Полесье узнали своих соперников в Лиге конференций.

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