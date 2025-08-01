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Футбол

Кроме Динамо и Шахтера: Украинский клуб впервые за пять лет смог преодолеть раунд отбора в еврокубках

Полесье прервало неудачную серию представителей Украины, одолев Санта-Колому.
Сегодня, 01:08       Автор: Игорь Мищук
Полесье обыграло Санта-Колому / ФК Полесье
Полесье обыграло Санта-Колому / ФК Полесье

Полесье в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций разгромило андоррскую Санта-Колому и по сумме двух поединков пробилось в следующую отборочную стадию турнира.

Благодаря этому успеху житомирский клуб стал первым за пять лет представителем Украины, если не учитывать лидеров украинского футбола Динамо и Шахтер, который смог преодолеть квалификационный этап еврокубка.

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Последний раз это удавалось в начале сезона-2020/21 ковалевскому Колосу, который во втором раунде отбора Лиги Европы прошел греческий Арис (2:1).

Теперь в третьем раунде квалификации Лиги конференций Полесье встретится с венгерским Пакшем.

Напомним, что борьбу в еврокубках нынешнего сезона также продолжают Динамо и Шахтер. Киевляне в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов сыграют против кипрского Пафоса, а "горняки" в третьем раунде отбора Лиги Европы - с греческим Панатинаикосом.

При этом Украина один клуб на международной арене уже потеряла - Александрия разгромно уступила Партизану и завершила еврокубковый сезон.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Динамо Киев Полесье

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