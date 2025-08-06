"Сложное противостояние": Ротань поделился ожиданиями от ближайшего матча отбора Лиги конференций

Главный тренер Полесья Руслан Ротань высказался о первом матче против венгерского Пакша в третьем квалификационном раунде Лиги конференций.

Наставник житомирской команды отметил, что ожидает непростого поединка, в котором нужно сохранять максимальную концентрацию.

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"Я надеюсь, что с каждым матчем мы будем выглядеть все интенсивнее и интенсивнее. Другое дело - это восстановление. Сейчас, пожалуй... Я всегда запрещаю игрокам говорить о том, что тяжело. Мы вышли сюда - мы должны быть максимально сконцентрированными. Больше это касается переездов - где-то это немного добавляет дискомфорта, но мы не жалуемся, мы понимаем, готовы к этому - и это самое главное.

Пакш прошел достаточно сложного, хорошего соперника - Марибор. Мы также изучили эти матчи. Что касается Пакша - это вертикальная, силовая команда.

Они также активно прессингуют, не оставляют свободного пространства. Нас ожидает сложное противостояние. Против таких соперников тяжело работать с мячом, особенно выходить из-под давления, строя атаку от обороны. Мы к этому готовимся и должны быть максимально собраны. И игра в позиции и без мяча - все будет играть ключевую роль", - приводит слова Ротаня официальный сайт Полесья.

Первый матч между Полесьем и Пакшем состоится в четверг, 7 августа, в словацком Прешове и начнется в 21:00 по киевскому времени.

Напомним, ранее Полесье получило потенциального соперника в квалификации Лиги конференций в случае успеха в противостоянии с Пакшем.

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