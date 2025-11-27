iSport.ua
Омония - Динамо: онлайн-трансляция матча Лиги конференций

Узнай на ISPORT.ua, кто может победить в еврокубковом поединке между украинской и киприотской командами.
Сегодня, 11:35       Автор: Василий Войтюк
ФК Динамо / Getty Images
ФК Динамо / Getty Images

В четверг, 27 ноября, киевское Динамо в рамках четвертого тура основного этапа Лиги конференций сыграет проти Омонии.

Поединок будет для киевлян выездным и пройдет на Кипре.

Кик одни, так и другие, в рамках своих чемпионатов проиграли единственный матч после международного перерыва.

Текстовая онлайн-трансляция матча Динамо Киев - Зрински Мостар будет доступна в этой новости.
Смотреть игру онлайн можно будет с 22:00 по киевскому времени.

Отметим, что официальным транслятором матча на территории Украины является медиа-сервис MEGOGO.

С расписанием всех матчей Лиги конференций можно ознакомиться на ISPORT,

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Омония

