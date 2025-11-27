iSport.ua
Рубчинский, Тиаре, Шола выйдут в старте Динамо на матч с Омонией

"Бело-синие" определились с составом на поединок Лиги конференций.
27 ноября, 19:18       Автор: Игорь Мищук
Динамо сыграет с Омонией / Getty Images
В четверг, 27 ноября, Динамо сыграет на выезде против кипрской Омонии в рамках четвертого тура общего этапа Лиги конференций.

Перед поединком главный тренер "бело-синих" Александр Шовковский огласил стартовый состав своей команды.

Календарь Динамо: "бело-синие" проиграли гостевой матч Лиги конференций с Омонией

Динамо: Нещерет - Караваев, Попов, Тиаре, Михавко - Пихаленок, Михайленко, Рубчинский - Кабаев, Волошин, Шола.

Запасные: Моргун, Игнатенко, Вивчаренко, Яцик, Буртник, Тымчик, Буяльский, Герреро, Дубинчак, Блэнуцэ, Пономаренко.

Напомним, что матч Омония - Динамо начнется в 19:45 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Омония - Динамо.

