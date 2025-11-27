Рубчинский, Тиаре, Шола выйдут в старте Динамо на матч с Омонией
В четверг, 27 ноября, Динамо сыграет на выезде против кипрской Омонии в рамках четвертого тура общего этапа Лиги конференций.
Перед поединком главный тренер "бело-синих" Александр Шовковский огласил стартовый состав своей команды.
Динамо: Нещерет - Караваев, Попов, Тиаре, Михавко - Пихаленок, Михайленко, Рубчинский - Кабаев, Волошин, Шола.
Запасные: Моргун, Игнатенко, Вивчаренко, Яцик, Буртник, Тымчик, Буяльский, Герреро, Дубинчак, Блэнуцэ, Пономаренко.
Напомним, что матч Омония - Динамо начнется в 19:45 по киевскому времени.
На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Омония - Динамо.
