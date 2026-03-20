"Были за это наказаны": Туран назвал причины поражения от Леха

Главный тренер Шахтера Арда Туран подвел итоги ответного матча 1/8 финала Лиги конференций против Леха.

Накануне "горняки" потерпели поражение 1:2 от польской команды, однако благодаря победе 3:1 в первом поединке вышли в четвертьфинал.

"Мы начали игру со схемой 4-1-5 в атаке, но у нас возникли определенные проблемы с ее реализацией, поскольку наши вингеры опускались слишком глубоко, и мы не могли выполнять разрезные передачи, а также нам не хватало динамики. Из-за этого у нас возникали трудности, и было сложно создавать голевые моменты. Мы медленно играли и не могли быстро находить решения, поэтому нас наказали.

Во втором тайме мы перешли на схему 3-1-6. Исхак и Родригес высоко прессинговали, так что нам было непросто находить решения, нужно было искать свободных игроков. Они должны были принимать мяч уже повернутыми лицом к воротам соперника и двигаться вперед. С этой схемой 3-1-6 наши вингеры не опускались, а фулбеки больше смещались внутрь, чтобы подключаться к атаке. Таким образом, нам удалось создать баланс. Наши игроки продемонстрировали хорошую психологическую стойкость. Конечно, мы отреагировали с тактической стороны, но главное было лучше действовать в отдельных эпизодах. Когда играешь против таких чемпионов, они, конечно, будут создавать свои моменты.

Мы очень медленно играли в первом тайме и были за это наказаны. Действовали ли мы настолько плохо, чтобы уступить в первом тайме 0:2? Я так не думаю. Это были только один-два удара, которые мы позволили, и угловые. Потом мы изменили наш стиль игры", - приводит слова Турана официальный сайт Шахтера.

