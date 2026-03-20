"Могли выиграть с большей разницей": Тренер Леха оценил матч с Шахтером

Наставник польской команды поделился мыслями о вылете из Лиги конференций.
Сегодня, 12:21       Автор: Игорь Мищук
Нильс Фредериксен / Getty Images

Главный тренер Леха Нильс Фредериксен прокомментировал ответный матч с Шахтером в 1/8 финала Лиги конференций.

Польская команда накануне обыграла "горняков" 2:1, однако вылетела из турнира из-за поражения 1:3 в первом поединке.

Читай также: Шахтер уступил Леху, но прошел дальше

"Я думаю, мы провели очень хороший матч. Мы были лучше, и я считаю, что мы могли выиграть с большей разницей, чем 2:1. Шахтер забил случайный гол после двух рикошетов, но в итоге у нас было гораздо больше шансов.

Мы разочарованы тем, что не прошли в следующий раунд и не будем продолжать наше выступление в Лиге конференций. Причина нашего вылета не в этом матче. Решающим фактором стал первый поединок, когда Шахтер был лучше. Во втором матче мы определенно были лучше. Я думаю, у нас был отличный план на ответный матч", - приводит слова Фредериксена официальный сайт Леха.

Статьи по теме

"Были за это наказаны": Туран назвал причины поражения от Леха "Были за это наказаны": Туран назвал причины поражения от Леха
Матч Шахтер - Лех завершился потасовкой с участием игроков, Грам заработал красную карточку Матч Шахтер - Лех завершился потасовкой с участием игроков, Грам заработал красную карточку
Милан собирается вернуть в Серию А лучшего бомбардира прошлого сезона Милан собирается вернуть в Серию А лучшего бомбардира прошлого сезона
Жанмонно досрочно завоевала Большой хрустальный глобус Жанмонно досрочно завоевала Большой хрустальный глобус

Видео

Матч Шахтер - Лех завершился потасовкой с участием игроков, Грам заработал красную карточку
Матч Шахтер - Лех завершился потасовкой с участием игроков, Грам заработал красную карточку

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: Норвегия и Швеция победами в смешанных эстафетах закрыли восьмой этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция смешанной эстафеты в Отепяя
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2026
просмотров
Футбол сегодня: матчи Манчестер Юнайтед, Наполи, поединки Ла Лиги, Бундеслиги, Первой и Второй лиг Украины
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2026
просмотров

Последние новости

Европа13:32
Милан собирается вернуть в Серию А лучшего бомбардира прошлого сезона
Биатлон12:58
Жанмонно досрочно завоевала Большой хрустальный глобус
Лига конференций12:21
"Могли выиграть с большей разницей": Тренер Леха оценил матч с Шахтером
Украина11:55
УАФ презентовала новую выездную форму сборной Украины
Украина11:20
Календарь Динамо: "бело-синие" одержали разгромную победу над Александрией в УПЛ
Украина11:00
Кубок Украины: определились полуфинальные пары турнира
Лига конференций10:52
"Были за это наказаны": Туран назвал причины поражения от Леха
Украина10:30
Календарь Шахтера: "горняки" проиграли Леху, но вышли в 1/4 финала Лиги конференций
Лига Европы10:10
Лига Европы: определились все четвертьфинальные пары
НБА09:55
НБА: Лейкерс одержали победу над Майами, Юта без Михайлюка разгромила Милуоки
