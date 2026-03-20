"Могли выиграть с большей разницей": Тренер Леха оценил матч с Шахтером

Главный тренер Леха Нильс Фредериксен прокомментировал ответный матч с Шахтером в 1/8 финала Лиги конференций.

Польская команда накануне обыграла "горняков" 2:1, однако вылетела из турнира из-за поражения 1:3 в первом поединке.

"Я думаю, мы провели очень хороший матч. Мы были лучше, и я считаю, что мы могли выиграть с большей разницей, чем 2:1. Шахтер забил случайный гол после двух рикошетов, но в итоге у нас было гораздо больше шансов.

Мы разочарованы тем, что не прошли в следующий раунд и не будем продолжать наше выступление в Лиге конференций. Причина нашего вылета не в этом матче. Решающим фактором стал первый поединок, когда Шахтер был лучше. Во втором матче мы определенно были лучше. Я думаю, у нас был отличный план на ответный матч", - приводит слова Фредериксена официальный сайт Леха.

