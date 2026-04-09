Туран - перед матчем с АЗ Алкмар: "Они победят, если мы..."

Отметил соперника похвалой, заявив, что нидерландский клуб - отличная команда, которая красиво играет.
Сегодня, 13:50       Автор: Валентина Чорноштан
Арда Туран / Getty Images

В четверг, 9 апреля, состоится первый четвертьфинальный матч Лиги конференций, в котором Шахтер сыграет с нидерландским АЗ.

Главный тренер украинской команды Арда Туран ответил  на вопросы журналистов на пресс-конференции перед игрой.

АЗ Алкмар – это отличная команда, которая хорошо играет. Это соперник, достойный четвертьфинала. Мы должны действовать с обеих сторон – и в обороне, и в атаке. Очень уважаем нашего противника и его игровую культуру, но знаем, кто мы – Шахтер. Не скрываясь за оправданиями, постараемся сыграть качественно и показать всё лучшее. Мы не отступим.

Также наставник "горняков" заявил о приоритетах в тяжелом календаре после матчей с АЗ и о возможности ротации состава.

В этот период мы не можем заглядывать слишком далеко, сейчас думаем только об одном матче – завтрашнем. Это очень важная игра для нас, большой вызов. И если мы будем отвлекаться на что-то другое, соперник победит. Поэтому мы сосредоточены исключительно на следующем матче.

К слову, АЗ потерял ключевого игрока перед игрой с Шахтером.

