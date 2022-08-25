Днепр-1 будет в четвертой корзине жеребьевки Лиги конференций

В групповом раунде Лиги конференций Украину представит Днепр-1, который не смог преодолеть отбор Лиги Европы и проиграл АЭК.

Во время жеребьевки основного этапа ЛК Днепр-1 будет в четвертой корзине.

Днепряне – дебютанты еврокубков, а потому их коэффициент является стандартным минимальным для команд из украинской ассоциации.

У команды Александра Кучера была возможность попасть в третью корзину, и большинство команд с еще меньшим коэффициентом УЕФА не смогли пройти в групповой раунд.

Возможными соперниками днепрян будут такие команды, как Базель, Фиорентина, Вест Хэм, Кельн и другие.