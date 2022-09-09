Днепр-1 - АЗ 0:1 Видео гола и обзор матча Лиги конференций

В рамках первого тура группового этапа Лиги конференций Днепр-1 принимал АЗ Алкмар (Нидерланды).

Исход встречи решился во втором тайме. АЗ начало острее действовать, а Днепр-1 соответствовал забросам. Произведя замены АЗ, он и повел в счете. Де Вит замкнул передачу Сугавари прямо с вратарской.

В концовке встречи АЗ грамотно контролировал мяч, не давая Днепру-1 создать хотя бы момент. В концовке Валеф совершил двойной сэйв, который уберег команды от второго пропущенного мяча.

Днепр-1 – АЗ Алкмар 0:1

Гол: Де Вит, 63

Днепр-1: Валеф - Адамюк, Сваток (Танчик, 76), Сарапий, Бузанелло – Пихаленок (Балули, 70), Бабенко (Громов, 84), Рубчинский (Когут, 76)- Гуцуляк, Довбик, Амаш (Назаренко, 69).

АЗ Алкмар: Верхюлст – Хацидиакос (Сугавара, 62), Беукема, Деккер, Керкез (Де Вит, 62)– Класси, Д. де Вит, Рейндерс – Эвьен, Одгор (Ладхо, 62), ван Бредероде (Базур, 88).

Предупреждение: Базур