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Футбол

Гол Довбика вошел в список лучших по итогам недели в Лиге конференций

Днепряне порадовали фанатов яркой игрой и голами.
Сегодня, 09:05
Артем Довбик / СК Днепр-1
Артем Довбик / СК Днепр-1
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В рамках второго тура группового этапа Лиги конференций Днепр-1 обыграл Аполлон (3:1).

Главным героем встречи стал нападающий украинской команды Артем Довбик, который оформил дубль и выполнил голевую передачу.

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Первый гол форварда попал в список лучших по итогам недели в Лиге конференций, заняв третье место в голосовании.

Лучшим же голом отметился нападающий армянского Пюника Юсуф Отубаньо. Нигерийский форвард в матче против братиславского Слована помог своей команде одержать победу (2:0), забив дальним ударом.

Ранее сообщалось, что Довбик был признан игроком недели в Лиге конференций.

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