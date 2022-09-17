Гол Довбика вошел в список лучших по итогам недели в Лиге конференций

В рамках второго тура группового этапа Лиги конференций Днепр-1 обыграл Аполлон (3:1).

Главным героем встречи стал нападающий украинской команды Артем Довбик, который оформил дубль и выполнил голевую передачу.

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Первый гол форварда попал в список лучших по итогам недели в Лиге конференций, заняв третье место в голосовании.

Лучшим же голом отметился нападающий армянского Пюника Юсуф Отубаньо. Нигерийский форвард в матче против братиславского Слована помог своей команде одержать победу (2:0), забив дальним ударом.

Ранее сообщалось, что Довбик был признан игроком недели в Лиге конференций.