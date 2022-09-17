Гол Довбика вошел в список лучших по итогам недели в Лиге конференций
В рамках второго тура группового этапа Лиги конференций Днепр-1 обыграл Аполлон (3:1).
Главным героем встречи стал нападающий украинской команды Артем Довбик, который оформил дубль и выполнил голевую передачу.
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Первый гол форварда попал в список лучших по итогам недели в Лиге конференций, заняв третье место в голосовании.
Лучшим же голом отметился нападающий армянского Пюника Юсуф Отубаньо. Нигерийский форвард в матче против братиславского Слована помог своей команде одержать победу (2:0), забив дальним ударом.
Yusuf Otubanjo's sensational strike wins Goal of the Week 👏⚽️— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) September 16, 2022
@Heineken | #UECLGOTW | #UECL pic.twitter.com/HS1QyMD6N4
Ранее сообщалось, что Довбик был признан игроком недели в Лиге конференций.