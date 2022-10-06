Тренер Днепра-1: Мы расстроены из-за того, что не победили

В рамках третьего тура группового этапа Лиги конференций СК Днепр-1 сыграл с Вадуцом.

Тренер вратарей "спортклубовцев" Валерий Городов поделился мыслями о прошедшем матче.

Читай также: Днепр-1 - Вадуц 2:2 Видео голов и обзор матча Лиги конференций

"Думаю, что игра понравилась болельщикам, но мы расстроены, ведь рассчитывали на победу. К сожалению, несколько ошибок в защите перекрестили выполнение нашей задачи в этом матче. По игре скажу так, что мы многое ошибались в простых ситуациях. Забили быстрый мяч, но потом начали играть назад и многие ошибки совершали в обороне.

Насколько тяжелая травма у Лучкевича? Окончательный диагноз его травмы станет известен завтра, но думаю, там тяжелое повреждение", — приводит слова специалиста пресс-служба Днепра-1.

Сейчас Днепр-1 занимает второе место в своем квартете, набрав 4 очка