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Тренер Днепра-1: Мы расстроены из-за того, что не победили

Валерий Городов прокомментировал результат матча с Вадуцом.
Вчера, 23:54
Валерий Городов / scdnipro1.com.ua
Валерий Городов / scdnipro1.com.ua
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В рамках третьего тура группового этапа Лиги конференций СК Днепр-1 сыграл с Вадуцом.

Тренер вратарей "спортклубовцев" Валерий Городов поделился мыслями о прошедшем матче.

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"Думаю, что игра понравилась болельщикам, но мы расстроены, ведь рассчитывали на победу. К сожалению, несколько ошибок в защите перекрестили выполнение нашей задачи в этом матче. По игре скажу так, что мы многое ошибались в простых ситуациях. Забили быстрый мяч, но потом начали играть назад и многие ошибки совершали в обороне.

Насколько тяжелая травма у Лучкевича? Окончательный диагноз его травмы станет известен завтра, но думаю, там тяжелое повреждение", — приводит слова специалиста пресс-служба Днепра-1.

Сейчас Днепр-1 занимает второе место в своем квартете, набрав 4 очка

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Вадуц СК Днепр-1 лига конференций Валерий Городов
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