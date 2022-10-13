Пресс-конференция Кучера в Лихтенштейне не состоялась по необычной причине

В четверг, 13 октября, в рамках четвертого тура группового этапа Лиги конференций Днепр-1 сыграет с Вадуцом (Лихтенштейн).

В преддверии поединка наставник украинской команды Александр Кучер должен был посетить официальную пресс-конференцию, однако она не состоялась. Все дело в том, что представители СМИ не явились на мероприятие.

Стоит отметить, что пресс-служба Днепра-1 пообщалась со специалистом, узнав о подготовке команды к матчу.

"Мы понимаем, что Вадуц - хорошая, агрессивная команда, играющая за счет стандартов и контратак. Предстоит внимательнее сыграть против них в этих компонентах. Конечно, нужно и реализовывать собственные моменты".

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"Конечно, играть всегда приятнее. Да, у нас много переездов, перелеты. В такой ситуации еще более важным становится восстановление. Игроки должны проходить все процедуры, массажи, следить за спящим режимом. Будем готовиться дальше", - отметил Кучер.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 22:00 по Киеву.