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Пресс-конференция Кучера в Лихтенштейне не состоялась по необычной причине

Пресс-служба спортивного клуба вышла из ситуации с высоко поднятой головой.
Сегодня, 09:43
Александр Кучер / СК Днепр-1
Александр Кучер / СК Днепр-1
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В четверг, 13 октября, в рамках четвертого тура группового этапа Лиги конференций Днепр-1 сыграет с Вадуцом (Лихтенштейн).

В преддверии поединка наставник украинской команды Александр Кучер должен был посетить официальную пресс-конференцию, однако она не состоялась. Все дело в том, что представители СМИ не явились на мероприятие.

Стоит отметить, что пресс-служба Днепра-1 пообщалась со специалистом, узнав о подготовке команды к матчу.

"Мы понимаем, что Вадуц - хорошая, агрессивная команда, играющая за счет стандартов и контратак. Предстоит внимательнее сыграть против них в этих компонентах. Конечно, нужно и реализовывать собственные моменты".

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"Конечно, играть всегда приятнее. Да, у нас много переездов, перелеты. В такой ситуации еще более важным становится восстановление. Игроки должны проходить все процедуры, массажи, следить за спящим режимом. Будем готовиться дальше", - отметил Кучер.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 22:00 по Киеву.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Кучер Днепр-1 лига конференций
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